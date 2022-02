Após o empate no Clássico do Dragão, que terminou com cenas absolutamente vergonhosas no relvado, o presidente do Sporting marcou presença na sala de imprensa. Entre críticas à arbitragem de João Pinheiro, Frederico Varandas denunciou agressões aos jogadores dos leões de elementos afetos à organização do encontro já depois do apito final.



«Todos assobiam para o lado depois de mais um espetáculo decadente de um país que quer ser da União Europeia e de primeiro mundo. Vimos, no final do jogo, elementos da organização do evento com coletes azuis, isto está filmado, a invadirem o campo e a agredirem jogadores [ndr: do Sporting]. Isto é o pior que há no desporto e o pior que Portugal tem», referiu numa declaração sem direito a perguntas.



«(...) Sou oficial do exército e faço um apelo aos oficiais da GNR, que consegue ver pequenos toques no genitais dos jogadores, relatem tudo o que viram. O que vimos foi do pior que o futebol português tem. Ficaram bem demonstrados os 40 anos de Pinto de Costa como presidente», acrescentou ainda.

O presidente dos leões foi mesmo o representante da equipa do Sporting na sala de imprensa, à qual não compareceu Ruben Amorim, que apenas comentou as incidências do encontro na 'flash'.