A equipa principal do Sporting realizou nesta quinta-feira mais uma sessão de treino tendo em vista a preparação para a próxima jornada da Liga. E que jornada.

Os leões recebem o FC Porto, este sábado, no Estádio de Alvalade, pelas 20h30. É o primeiro Clássico do campeonato em 2025/26. Rui Borges não teve novidades nesta quinta-feira, segundo o boletim divulgado pelo clube.

Maxi Araújo, Ousmane Diomande, Nuno Santos, Daniel Bragança e Hidemasa Morita continuam a braços com lesões e não devem ser opção para sábado. Diomande recupera de uma lesão muscular na coxa direita contraída na primeira jornada.

Rui Borges orienta mais um treino na sexta-feira sendo que, pelas 12h, o treinador fará uma conferência de imprensa, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.