Em nota informativa divulgada neste domingo, dia do clássico com o FC Porto, a direção do Sporting decidiu justificar a venda de um «pack» de bilhetes para os três jogos de janeiro no Estádio José Alvalade.

Um esclarecimento que surge na sequência de rumores de que esses bilhetes, disponíveis até para quem não é sócio do emblema leonino, estavam a ser comprados por adeptos do Benfica (que visita Alvalade no próximo dia 17), e negociados antes com adeptos do FC Porto, para o clássico deste domingo, dia 5 de janeiro.

A Polícia de Segurança Pública foi confrontada com essa possibilidade na conferência de imprensa dedicada à operação de segurança para o Clássico, e garantiu estar preparada para lidar com essa eventualidade.

Eis a nota informativa do Sporting:

O pack de 3 jogos foi desenhado para sportinguistas. Uma forma competitiva de sportinguistas, sócios e adeptos, poderem assistir aos dois maiores jogos do campeonato e receberem um terceiro grátis. É seguro dizer que o pack, enquanto tal, é particularmente apelativo para adeptos do Sporting.

Todavia, tem havido alguma preocupação sobre potenciais “riscos de segurança” devido ao pack de bilhetes para adeptos, que estariam a ser adquiridos por adeptos do SLB com o alegado intuito revenderem esses títulos a adeptos do FCP e, depois, assistirem ao SCP/ SLB.

É, assim, necessário clarificar que nos últimos 5 anos, sempre que os jogos com o Sport Lisboa e Benfica foram jogados em Alvalade antes de Março, disponibilizaram-se bilhetes para adeptos (não sócios) nas bancadas centrais. O número de títulos adquiridos por adeptos (não sócios) variou entre os 5000 e os 9400 (excluindo os 2600 regulamentares).

No que diz respeito a jogos com o FCP, a venda ao público não tem tido quaisquer restrições de bilheteira, pois não existe a mesma proximidade geográfica entre clubes, logo é menor a probabilidade de serem adquiridos por adeptos do clube adversário. O número médio de títulos adquiridos por adeptos (não sócios), nos últimos 5 anos, foi de cerca 5500.

O pack de bilhetes para adeptos esteve limitado a 500 unidades, 10 a 18 vezes inferior aos bilhetes vendidos a adeptos nos jogos com SLB nas condições mencionadas supra. E 10 a 12 vezes inferior aos jogos típicos com o FCP.

O pack de 3 jogos foi desenhado para sportinguistas: dos 500 packs de adepto vendidos, mais de 300 foram adquiridos por leões que vêm regularmente a Alvalade. Ou seja, estamos a falar de menos de 200 desconhecidos.

Tendo em conta que o pack é, pelas razões referidas anteriormente, particularmente apelativo para Sportinguistas, é elementar concluir que, com toda a probabilidade, a maioria desses 200 desconhecidos será Sportinguista. Porque quereriam os adeptos dos adversários este pack se no passado recente compraram diretamente em bilheteira por metade do preço?

Note- se, por exemplo, que em 2014/2015, no jogo contra o SLB venderam-se mais de 12000 bilhetes a adeptos (não sócios), dos quais 2600 são os regulamentares a adversários. Um número incomparavelmente superior à venda máxima de packs disponíveis para adeptos.

No jogo com o Sport Lisboa e Benfica desta época existirão mais restrições de bilheteira a adeptos do que no passado. Isto significa que haverá uma proporção menor de adeptos versus sócios. E, entre os adeptos presentes estarão Sportinguistas não sócios porque compraram o pack desenhado para eles. O jogo será, por isso, mais verde.

Esperamos que estas clarificações ajudem no debate construtivo e retirem as preocupações de segurança que - com alguma superficialidade e intuitos bem evidentes, apesar de dissimulados -, têm sido noticiadas nos últimos dias.

Terminamos apelando à presença massiva de Sportinguistas, sócios e adeptos, e que todos os jogos em Alvalade decorram no melhor espírito desportivo e terminem com vitórias do nosso Sporting.