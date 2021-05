Centenas de adeptos concentraram-se junto ao Dragão para apoiar a equipa do FC Porto antes da partida para a Luz, onde vai jogar contra o Benfica, esta quinta-feira.



Aquando da passagem do autocarro que transporta o plantel portistas é possível ouvir cânticos de apoios dos adeptos.



Os dragões vão entrar em campo no segundo lugar da Liga com mais quatro pontos que as águias. O jogo tem início marcado para as 18h30, desta quinta-feira.



Veja: