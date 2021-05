O Maisfutebol vai acompanhar, como habitualmente, todos os jogos da Liga e criou uma timeline especial para lhe apresentar, em tempo real, a classificação atualizada nesta 34.ª e última jornada da Liga 2020/21.



À entrada para a derradeira ronda da competição, resta saber quem ocupa o sexto lugar, garantindo o apuramento para a nova Conference League, quem desce diretamente e quem cai para o play-off de despromoção.



V. Guimarães, Santa Clara e Famalicão lutam pela sexta posição, enquanto Farense, Rio Ave, Boavista e Portimonense são as equipas que ainda procuram garantir a manutenção.



AO MINUTO: acompanhe as contas do sexto lugar e da manunteção.