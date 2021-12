O Maisfutebol chega à 15ª jornada e abranda o passo para refletir e calcular.



Quais as grandes diferenças na classificação da Liga em comparação com a época 2020/21?

Quais os clubes que mais ganham e que mais perdem de uma época para a outra?



Primeira conclusão: os três primeiros (FC Porto, Sporting e Benfica) estão a ceder menos pontos e chegam a esta fase da prova - já no segundo terço do calendário - com uma pontuação superior à do período homólogo na pretérita campanha.



O FC Porto é o que mais cresce de um ano para o outro, de resto, com mais seis pontos. Melhoram ainda nos itens relativos aos golos marcados (mais um) e aos golos sofridos (menos nove, uma diferença grande).



O Benfica, apesar de escorregadelas importantes, também tem mais quatro pontos, mais 16 golos marcados (os sete do Jamor ajudam) e menos três sofridos.



Em relação ao Sporting, os números dão razão a Ruben Amorim, que tem repetido a ideia de que a equipa está melhor do que no ano do regresso ao título: tem mais pontos, menos golos sofridos, mas está a marcar menos também.



No restante universo da Liga, um dado salta à vista: a classificação tem um fosso grande entre os oito primeiros e os últimos dez, como tem entre os três primeiros e os que os perseguem.



O Paços de Ferreira tem metade dos pontos que tinha na era de Pepa, por esta altura, e é o clube que apresenta uma maior quebra; Moreirense, Belenenses e Santa Clara estão também a fazer um campeonato bastante pior.



Pepa, curiosamente, deu um «salto» para Guimarães e o Vitória não está a saber capitalizar a onda de vitórias que o treinador levava da Mata Real. Os Conquistadores estão cinco pontos abaixo da marca que João Henriques registava na época transata.



Em sentido contrário, aplausos para o Portimonense e o Gil Vicente, os que mais crescem.



Números que ajudam a perceber o que está a ser o nosso campeonato nacional, versão 2021/22.



COMPARAÇÃO PONTUAL À 15ª JORNADA:

PONTOS GOLOS MARCADOS GOLOS SOFRIDOS FC PORTO 41 (+6) 38 (+1) 8 (-9) SPORTING 41 (+2) 27 (-6) 5 (-4) BENFICA 37 (+4) 46 (+16) 12 (-3) SP. BRAGA 28 (-2) 24 (=) 16 (+1) ESTORIL * * * PORTIMONENSE 24 (+9) 15 (+3) 13 (-6) V. GUIMARÃES 22 (-5) 21 (=) 16 (+1) GIL VICENTE 20 (+7) 20 (+10) 18 (+1) BOAVISTA 15 (+4) 17 (+3) 25 (-1) MARÍTIMO 14 (-3) 18 (+2) 26 (+5) PAÇOS FERREIRA 14 (-14) 11 (-11) 19 (+7) AROUCA * * * VIZELA * * * SANTA CLARA 13 (-5) 13 (-2) 30 (+11) TONDELA 12 (-3) 19 (+6) 29 (+4) FAMALICÃO 11 (-3) 19 (+3) 30 (+4) MOREIRENSE 9 (-9) 14 (+1) 24 (+7) BELENENSES 8 (-7) 7 (-1) 24 (+12)

* Estoril, Vizela e Arouca estavam na II Liga