O Portimonense venceu esta tarde o Benfica, por 1-0, em jogo da 8.ª jornada da Liga.

Os algarvios marcaram o golo da vitória aos 66m, por Lucas Possignolo.

Apesar de terem pela primeira vez perdido pontos, os encarnados continuam no comando da Liga, com 21 pontos, mais um do que os rivais FC Porto e Sporting, que estão na perseguição.

Benfica-Portimonense: ficha e filme do jogo