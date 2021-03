O Sporting venceu o Santa Clara por 2-1, em Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Liga.

O jogo teve um final dramático, com os leões mais uma vez a marcarem o golo da vitória já depois dos 90 por intermédio de Sebastián Coates.

Sporting-Santa Clara, 2-1 (resultado final)

Pedro Gonçalves abriu o marcador para os leões, aos 23m. No entanto, os açorianos empataram aos 84m por Rui Costa. Ainda assim, Coates salvaria de novo os leões no tempo de compensação.

Com este resultado, o Sporting soma 58 pontos e tem 11 de vantagem sobre o Sp. Braga. Os minhotos podem reduzir a desvantagem para nove pontos caso vençam o rival V. Guimarães, no jogo que encerra a jornada. O Santa Clara é 7.º classificado com 28 pontos.