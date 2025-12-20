O avançado do Rio Ave, Clayton Silva, terceiro melhor marcador da Liga, vai falhar o jogo com o Sporting, da 16.ª jornada da Liga portuguesa, em Alvalade, por ter visto cartão amarelo no empate deste sábado, ante o Gil Vicente (2-2).

Clayton foi substituído já em tempo de compensação, aos 90+1m, tendo visto o cartão amarelo por contrariar a indicação do árbitro Diogo Rosa, de sair do terreno de jogo pela zona mais próxima. Atingiu, assim, uma sequência de cinco cartões amarelos.

Quem também é baixa para Alvalade é o médio húngaro Tamás Nikitscher, que foi expulso aos 90+9m, por acumulação de amarelos, depois de ter visto um primeiro amarelo ao minuto 90+7. Tinha entrado em campo ao minuto 82.

Clayton leva dez golos no campeonato, menos um do que Luis Suárez e menos três do que Vangelis Pavlidis.

O Sporting-Rio Ave está agendado para as 20h30 de dia 28 de dezembro (domingo).