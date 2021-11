O jogador do FC Porto, Iván Marcano foi, esta quarta-feira, operado a uma lesão no pé direito, divulgou a Clínica Espregueira.



O cirurgião Niek van Dijk foi o responsável pela cirurgia ao espanhol. O neerlandês é especializado em cirurgia do tornozelo, traumatologia desportiva e cirurgia astroscópica e já operou jogadores como Ronaldo, Pepe ou Félix.



Lembre-se que Marcano sofreu, no ano passado, uma lesão grave no joelho direito que o afastou da competição durante um longo período. Volta agora a parar depois de ter cumprido 12 jogos esta época. O tempo de paragem não foi, até ao momento, divulgado.