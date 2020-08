O Belenenses SAD está em conversações com a CM de Grândola com vista à mudança para a vila alentejana.

A notícia foi avançada pela Antena 1 e confirmada pelo Maisfutebol junto de fontes ligadas ao processo.

Há dois anos à espera de uma resposta da CM Oeiras para uma possível mudança para o estádio Mário Wilson, o clube liderado por Rui Pedro Soares teve de procurar uma alternativa.

Ainda é prematuro afirmar que a mudança vai acontecer, mas o nosso jornal sabe já houve contactos e que em cima da mesa está um projeto de parceria de 25 anos, com ligação ao Clube Recreativo O Grandolense, clube da terra.

O projeto implica um investimento avultado, com a necessidade de o estádio municipal ser alvo de obras que vão passar, por exemplo, pela instalação de relva natural, além da instalação de cadeiras.

As negociações entre a autarquia grandolense e o clube contemplam ainda a construção de um centro de estágio numa das freguesias do concelho do litoral alentejano.

O nosso jornal contactou também a Liga, que confirma a existência de conversações, das quais teria de ser informada, uma vez que se trata de um clube que disputa a competição que tutela, ainda que não tenha adiantado detalhes sobre o tema.

Rui Pedro Soares deve falar sobre este assunto nas próximas horas.