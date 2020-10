O FC Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a transferência de Danilo para o PSG.



Segundo os dragões, os campeões franceses pagam quatro milhões pelo empréstimo do internacional português e têm obrigação de o comprar por 16 milhões de euros mediante a concretização de determinados objetivos.



No total o FC Porto pode receber 20 milhões de euros pela transferência do jogador de 29 anos.



O comunicado do FC Porto à CMVM:

A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o PSG (Paris Saint-Germain) para a cedência, até 30 de junho de 2021, dos direitos de inscrição desportiva do jogador Danilo Pereira, pelo valor de 4M€ (quatro milhões de euros).



Mais se informa que este contrato prevê a aquisição do referido jogador, pelo PSG, pelo valor adicional de 16M€ (dezasseis milhões de euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva deste clube.



O Conselho de Administração Porto, 5 de outubro de 2020