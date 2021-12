Tiago Tomás testou positivo para a covid-19 e é mais uma baixa no Sporting pelo menos para a próxima semana e meia.

A informação foi avançada pelo jornal Record e confirmada também pelo Maisfutebol.

Tiago Tomás encontra-se em isolamento e já não treinou com o restante plantel leonino nesta quinta-feira, dois dias após ter marcado o único golo do jogo na vitória do Sporting em Penafiel para a Taça da Liga.

Nesta altura, o Sporting tem três jogadores em isolamento por terem testado positivo para a covid-19: Paulinho, Ricardo Esgaio e, agora, TT. Sebastián Coates, que testara positivo antes do dérbi com o Benfica, já voltou a competir.

A dois dias da visita a casa do Gil Vicente, para a 15.ª jornada da Liga, Ruben Amorim fica privado do único avançado de raiz que tinha à disposição, mas Paulinho ainda pode ser hipótese para Barcelos, uma vez que o período de isolamento de dez dias termina a tempo do próximo jogo.