O Sporting-Rio Ave proporcionou o momento mais ternurento até ao momento da Liga 2020/21. Durante uma disputa de bola na segunda parte, Coentrão e Coates deslizaram em simultâneo para fora do relvado e acabaram abraçados.



Os dois trocaram sorrisos e cumprimentaram-se depois do lance.



Lembre-se que o internacional português e o uruguaio jogaram juntos no Sporting na época 2017/18.



Veja: