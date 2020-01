Carlos Queiroz, atual selecionador da Colômbia, esteve no Estádio do Dragão a assistir ao FC Porto-Gil Vicente, jogo que terminou com a vitória portista por 2-1.



O treinador português viu o jogo a partir da tribuna, relativamente próximo de Jorge Nuno Pinto da Costa, e teve a oportunidade de observar os colombianos Matheus Uribe e Luís Díaz.



Matheus Uribe foi titular e assistou Iván Marcano no lance do 1-1, enquanto Luís Díaz foi suplente utilizado.



CRÓNICA DO FC PORTO-GIL VICENTE



DESTAQUES DO FC PORTO-GIL VICENTE