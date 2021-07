Luis Díaz exibiu-se a grande nível na Copa América, contribuindo para o terceiro lugar da Colômbia na competição. O extremo do FC Porto marcou quatro golos, foi eleito o jogador revelação do torneio e surgiu no ataque do onze ideal a par de Neymar e Messi.

Aos 24 anos, após duas épocas com números interessantes no clube portista (97 jogos e 25 golos), Luis Díaz garante que o seu objetivo passa por continuar a evoluir ao serviço do FC Porto.

«Escolhei o FC Porto pelo que aconteceu aos colombianos que passaram por lá e conseguiram coisas bonitas. A ideia é continuar a crescer no FC Porto. O meu empresário só me dizer se há interessados ou não, não sei mais que isso. Sempre gostei de ver o futebol da Premier League, da Serie A e de La Liga, mas em Portugal também se joga futebol muito bom, portanto vamos ver se acontece algo e continuar com a mentalidade de conseguir grandes coisas», diz o colombiano.

Em entrevista à Caracol Radio a Colômbia, Luis Díaz admitiu que ter o compatriota Matheus Uribe como companhia no FC Porto foi importante e falou sobre o processo de adaptação ao clube: «Chegar à Europa não foi fácil, ir para o FC Porto foi uma grande evolução. Se chegas a uma equipa desse nível é porque tens qualidade. A humildade foi sempre algo que me caraterizou, é algo necessário para atingir os objetivos.»

«Agora estou preparado para ser pai, é uma menina. Faltam três meses», acrescentou Luis Díaz, elegendo por fim dois jogadores colombianos que gosta de ver. Um deles passou pelo Sporting na temporada 2015/16: «Gostava muito de ver jogar o Vladimir Hernández, sempre gostei do seu estilo de jogo. E também sempre gostei do Teo Guitérrez e procurei ter o seu estilo de jogo.»