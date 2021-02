O nulo no Clássico frente ao Sporting colocou fim a uma série de 54 jogos seguidos do FC Porto a marcar golos em jogos da Liga no Dragão.



A série de partidas sempre a marcar na condição de visitado começou frente ao Marítimo a 18 de dezembro de 2017e durou até este sábado, 27 de fevereiro de 2021. Antes do jogo contra os leões, desta noite, o último jogo sem golos portistas no Dragão tinha sido contra o Benfica a 1 de dezembro de 2017.