Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 5-1 ante o Marítimo, em jogo da 1.ª jornada da I Liga 2022/23:

«O Marítimo entrou bem, desinibido, atrevido no jogo. Nós sabíamos a dinâmica ofensiva desta equipa, acho que não fomos tão eficazes como na semana passada, na Supertaça, no que foi a nossa organização defensiva, essencialmente nos primeiros 15-20 minutos, alguma falta de equilíbrio. Depois, na nossa pressão mais alta, aqui e acolá algo indecisos no nosso primeiro momento de pressão e fez com que sofrêssemos mais do que o habitual, mas mérito também do Marítimo.»

«Acho que ajustámos ali depois de 15 minutos e, naturalmente, foram surgindo os golos. Com 1-0, há um lance que pode dar a expulsão do avançado [Joel] e, nos festejos, teve a ver com 2-0 merecido que fizemos e o 3-0. Vitória merecida, num jogo em que os jogadores, mesmo aos 90 minutos, tentam fazer o que pedimos e isso é de louvar. Sinal que temos um grupo que trabalha todo da mesma forma, toda a gente motivada para enfrentar as dificuldades que vamos ter no campeonato.»