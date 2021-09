Pepe tem um edema muscular na perna esquerda e não vai ser opção para o encontro do FC Porto contra o Moreirense, revelou Sérgio Conceição. O internacional português junta-se assim a Marchesín e a Toni Martínez na lista de indisponíveis.



«O Toni Martínez está fora do jogo, está castigado, e o Pepe está fora do jogo por lesão. Vamos mudar uma ou outra peça, mas não o que queremos para o jogo», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Apesar das alterações que vai obrigatoriamente fazer, o técnico dos dragões frisou que a dinâmica vai continuar a ser a mesma.



«Não alterará nada. No último jogo os nossos laterais estiveram em muitos lances ofensivos e no jogo anterior a esse também. A nossa dinâmica não muda, mas temos de mudar um ou outro jogador. Se é uma porta aberta para jogar o Fábio Cardoso? É uma porta aberta para um outro jogador que vai jogar. O Fábio é uma das soluções para esse lugar», atirou, não confirmando a utilização do defesa contratado ao Santa Clara no último mercado de transferências.



Além de alterações no eixo defensivo, Conceição vai ter de alterar a habitual dupla de avançados em virtude da expulsão de Martínez em Alvalade. O treinador



«Há a solução de jogar com dois avançados de raiz. Poderá ser a solução por ter sido habitual até ao momento. O que conta é a forma como a equipa trabalha no seu processo ofensivo e depois conforma o adversário, podemos mudar ou uma outra peça com características diferentes. Pepê? Pode ser uma solução assim como o Díaz ou o Fábio Vieira. Iniciámos o jogo com o Lyon com o Fábio Vieira como segundo avançado e ele teve um comportamento muito bom. Depois temos o Evanilson, mas há várias soluções para juntar ao primeiro avançado. Até pode jogar o Evanilson e não o Taremi. Tenho de definir quem é o jogador e encaixá-lo na nossa estratégia», concluiu.









RELACIONADOS FC Porto prepara o Moreirense ainda com duas baixas