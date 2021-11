O FC Porto tem um problema central: Marcano e Pepe estão ausentes por lesão e Conceição tem apenas Mbemba e Fábio Cardoso como defesas-centrais de raiz. Perante este cenário, o técnico do FC Porto admitiu recorrer a alguma adaptação.



«Temos de ser inteligentes e criativos numa posição onde não se pode inventar muito. Há jogadores que podem, de certa forma, disfarçar a ausência de centrais. Podem fazê-lo, mas não é o ideal. Temos dois jogadores lesionados e restam apenas dois centrais. Temos de trabalhar situações para quando aconteça algum imprevistos, estarmos preparados», começou por dizer, na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Vitória.



Além dos dois centrais, Francisco Conceição também está lesionado. De acordo com o treinador dos azuis e brancos ainda não há qualquer previsão para o regresso do trio à competição.



«Não há [previsão]. O Marcano foi sujeito a uma intervenção cirúrgica como vocês sabem. O Pepe e o Francisco são avaliados diariamente para vermos a evolução das suas lesões. Não há um período de tempo para voltarem», adiantou.



Face às ausências do luso-brasileiro e do espanhol, significa que Fábio Cardoso vai fazer dupla com Mbemba no encontro desta 12.ª jornada da Liga? «Há uma grande possibilidade que isso aconteça», referiu Conceição.



O FC Poto-Vitória joga-se este domingo, às 20h30, no Dragão.