Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a derrota por 3-2 frente ao Marítimo, em jogo da terceira jornada da Liga:



«É preciso olhar para dentro. Eles marcaram três golos em três remates enquadrados. Não fomos eficazes defensivamente. Na segunda parte houve algumas ocasiões, o penálti e um lance que não sei se a bola entrou ou não. O jogo parou constantemente e não é fácil jogar contra uma equipa assim. A estratégia do Marítimo era jogar dentro da sua grande área. Não estou nada contente com a primeira. Não basta ter o símbolo de campeão nacional e do FC Porto na camisola para ganhar jogos. É preciso estar sempre desconfiado para conseguirmos ganhar o campeonato este ano outra vez.»



«Não foi assim tão pouco. Consideraram o guarda-redes o homem do jogo o que por si só define o que foi o jogo. Por vezes, consegue-se ser mais espetacular. Sabíamos tudo o que é a postura das equipas deste treinador. Na primeira parte podíamos e devíamos ter feito mais no último terço, fomos algo previsível e acabámos por sofrer contra-golpes dos adversários. A equipa não estava bem a atacar e quando assim é, a equipa adversário encontra o tal espaço que precisa.»