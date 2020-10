Contratado no último dia de mercado, Marko Grujić estreou-se pelo FC Porto na passada terça-feira frente ao Olympiakos, numa partida da Liga dos Campeões. Entre elogios, Conceição revelou que seguiu o sérvio durante dois anos e que foi ele quem aconselhou o clube a contratá-lo.



«É um jogador que tem um impacto físico no jogo muito interessante. Apesar da sua estatura elevada, é tecnicamente muito capaz tanto no passe curto como longo. Tem um ou outro aspeto para melhorar, nomeadamente no entrosamento com os colegas, na ocupação do espaço sem bola e das compensações que têm de ser feitas por parte dos dois ou três médios. Há todo um trabalho de preparação e é normal ele precisar de tempo. Tem qualidade, por isso, é que o indiquei numa última fase do mercado do mercado. Segui este jogador no Hertha durante dois anos. Achava que encaixava aqui e que dava algo diferente ao que tínhamos. O Grujic é uma das soluções para o meio-campo e está com uma vontade enorme de poder ajudar. Entrou para equilibrar o meio-campo e esteve particularmente bem», disse, em conferência de imprensa prévia à visita a Paços de Ferreira.



Os dragões estão a cinco pontos do líder Benfica e a três do Sporting, segundo classificado. O técnico dos azuis e brancos desvalorizou a posição na tabela classificativa e lembrou que todos os jogos são finais.



«Se não estivéssemos em terceiro, estávamos em primeiro ou em segundo. As vitórias são sempre obrigatórias. Quando estamos em segundo lugar, somos obrigados a vencer para olhar para o primeiro. Temos de ir atrás dos pontos perdidos. Embora este jogo não seja decisivo, pode condicionar o futuro. Olhamos para o jogo como uma final, não nos podemos atrasar porque depois pode não haver tempo para recuperar», recordou.