O Concelho de Disciplina da Liga instaurou um processo disciplinar a Matheus Reis, devido a um gesto do defesa do Sporting em direção a Francisco Conceição, durante o Clássico, após uma disputa de bola entre os dois.

«Gesto incorreto executado no decorrer do jogo, amplamente divulgado na comunicação social e que não foi relatado em relatórios oficiais», pode ler-se no comunicado do órgão federativo.

Note-se que o Concelho de Disciplina aplicou ainda três jogos de castigo para João Palhinha, dois para Marchesín, um para Coates e um para Esgaio. Pepe e Tabata também estão a cargos com um processo disciplinar.