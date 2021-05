À entrada para a última jornada há três equipas em condições de alcançar o sexto lugar, que dá acesso à Conference League, a nova competição da UEFA.

Nesta altura, o V. Guimarães é a equipa melhor posicionada: soma 43 pontos, os mesmos do Santa Clara, mas tem vantagem no confronto direto com os açorianos, já que venceu os dois jogos realizados, mas o Famalicão ainda tem a possibilidade de concluir o campeonato no sexto posto.

Para que isso aconteça, a equipa de Ivo Vieira precisa de terminar a época empatada com outras três equipas: V. Guimarães, Santa Clara e Belenenses. Só neste cenário hipotético de desvantagem os famalicenses levam vantagem, com 13 pontos em seis jogos, face aos 10 de V. Guimarães, 6 de Santa Clara e 5 de Belenenses. Significa isto que os lisboetas, apesar de já não poderem ser sextos, ainda podem afetar esta luta.

O V. Guimarães é, no entanto, a única equipa que depende de si própria para garantir um lugar na próxima edição da Conference League. Não só está à frente, como a maioria dos cenários de desempate são-lhe favoráveis. Além da vantagem no confronto com o Santa Clara, os vimaranenses têm também vantagem num hipotético confronto a três com Santa Clara e Belenenses, a quatro com Moreirense, Belenenses e Santa Clara, a três com Moreirense e Santa Clara e a três com Famalicão e Santa Clara, entre último pelo saldo de golos.

Para o Santa Clara celebrar o acesso às competições europeias, as contas são simples, até porque os açorianos perdem em todos os cenários de desempate no que diz respeito à luta pelo sexto posto: precisa de pontuar na última jornada (empatar ou vencer) desde que obtenha um melhor resultado do que o V. Guimarães.

OS DIFERENTES CENÁRIOS EM CASO DE EMPATES PONTUAIS NO SEXTO LUGAR NO FINAL DO CAMPEONATO

V. Guimarães é sexto se...

- Terminar o campeonato em igualdade pontual Santa Clara e Moreirense (soma 10 pontos neste minicampeonato, contra 5 dos cónegos e 1 dos açorianos);

- Terminar o campeonato em igualdade com Santa Clara, Moreirense e Belenenses (soma 11 pontos neste minicampeonato, contra 7 de Moreirense e Santa Clara e 6 de Belenenses);

- Terminar em igualdade com Santa Clara e Belenenses (soma 7 pontos pontos neste minicampeonato, contra 6 do Santa Clara e 4 do Belenenses);

- Terminar em igualdade com Famalicão e Santa Clara (soma 9 pontos neste minicampeonato, os mesmos do Famalicão, mas tem tem vantagem melhor diferença de golos nos jogos);

- Terminar o campeonato em igualdade pontual com o Santa Clara e se ambas as equipas tiverem mais pontos do que Belenenses e Moreirense e/ou Famalicão, que se defrontam (V. Guimarães soma 6 pontos nos confrontos com os açorianos);

Famalicão é sexto apenas se...

- Terminar o campeonato em igualdade pontual com V. Guimarães, Santa Clara e Belenenses (soma 13 pontos neste minicampeonato, face a 10 de V. Guimarães, 6 do Santa Clara e 5 do Belenenses.