José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, manifestou-se solidário com os árbitros turcos, na sequência da agressão a Halil Umut Meler, admitindo abrir espaço para os árbitros turcos nas competições portuguesas, numa altura em que o futebol turco está suspenso.

«Tendo em conta que os jogos da Liga turca foram suspensos até novo aviso, gostaria de informar que o CA da FPF, com a intenção de apoiar os árbitros turcos e garantir a manutenção do seu ritmo competitivo, está disponível para nomear árbitros internacionais turcos para arbitrarem na nossa I Liga», lê-se na carta enviada por José Fontelas Gomes aos seus congéneres turcos, a que a Lusa teve acesso.

Na segunda-feira, o árbitro internacional turco Halil Umut Meler foi agredido pelo presidente do Ankaragücü e por pessoas ligadas àquele clube, no qual alinha o português Pedrinho, tendo a Federação Turca de Futebol suspendido «indefinidamente» a principal liga do país e os restantes campeonatos.

Na mesma missiva, Fontelas Gomes considerou que este ato violento deve ser «condenado e repudiado», reconhecendo que «causa um inegável dano não apenas ao futebol mas também à arbitragem», admitindo que esta oportunidade pode «ajudá-los a garantir que eles não sejam impactados negativamente por este infeliz acontecimento».

«Juntos, podemos trabalhar para fortalecer e proteger a arbitragem, promovendo um ambiente seguro e justo para todos os envolvidos no desporto», sublinhou ainda o dirigente português.