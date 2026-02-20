O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta sexta-feira, a apreciação ao trabalho das equipas de arbitragem nos jogos da 21.ª jornada da Liga e da II Liga.

Sob a métrica de «insatisfatório» até «muito satisfatório», o destaque vai para a nota máxima ao trabalho de Luís Godinho no FC Porto-Sporting e a negativa dada a Bruno Costa no jogo entre Benfica e Alverca, ao contrário do VAR.

De resto, quase todos os desempenhos foram «satisfatórios» para o Conselho de Arbitragem, que apenas deu uma nota «insatisfatória» a David Silva, árbitro escolhido para o Moreirense-Gil Vicente.

Confira as avaliações das equipas de arbitragem na 21.ª jornada:

Moreirense FC - Gil Vicente FC
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

--

CF Estrela - CD Santa Clara 
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

--

Estoril Praia - CD Tondela
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

--

FC Arouca - Vitória SC 
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

--

CD Nacional - Casa Pia AC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

--

SC Braga - Rio Ave FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

--

SL Benfica - FC Alverca
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório

--

FC Famalicão - AFS 
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

--

FC Porto - Sporting CP
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

