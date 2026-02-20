Liga: arbitragem «muito satisfatória» no Clássico e negativa no Benfica-Alverca
Conselho de Arbitragem divulga apreciação aos árbitros na 21.ª jornada da Liga e da II Liga
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta sexta-feira, a apreciação ao trabalho das equipas de arbitragem nos jogos da 21.ª jornada da Liga e da II Liga.
Sob a métrica de «insatisfatório» até «muito satisfatório», o destaque vai para a nota máxima ao trabalho de Luís Godinho no FC Porto-Sporting e a negativa dada a Bruno Costa no jogo entre Benfica e Alverca, ao contrário do VAR.
De resto, quase todos os desempenhos foram «satisfatórios» para o Conselho de Arbitragem, que apenas deu uma nota «insatisfatória» a David Silva, árbitro escolhido para o Moreirense-Gil Vicente.
Confira as avaliações das equipas de arbitragem na 21.ª jornada:
Moreirense FC - Gil Vicente FC
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
--
CF Estrela - CD Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
--
Estoril Praia - CD Tondela
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
--
FC Arouca - Vitória SC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
--
CD Nacional - Casa Pia AC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
--
SC Braga - Rio Ave FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
--
SL Benfica - FC Alverca
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
--
FC Famalicão - AFS
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
--
FC Porto - Sporting CP
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório