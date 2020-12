A SAD do Sporting enviou uma exposição ao Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (CA da FPF), Fontelas Gomes, sobre o «trabalho das equipas de arbitragem chefiadas pelo árbitro Luís Godinho» nos jogos com FC Porto e Famalicão, respetivamente das quarta e nona jornadas da I Liga.

O emblema verde e branco sublinha, em comunicado, esta quarta-feira, que estão em causa «o desrespeito pelas Leis de Jogo, protocolo do VAR e aplicação reiterada e sistemática da dualidade de critérios entre equipas», mas sublinha que a «Sporting SAD não pretende colocar em causa a carreira do árbitro Luís Godinho ou de qualquer elemento da sua equipa, mas sim que o CA retire as devidas ilações da repetição de erros e lances mal avaliados pelo árbitro em causa».

Estes foram os dois jogos em que o Sporting perdeu pontos até ao momento na I Liga de 2020/2021, com empates ambos 2-2, frente a dragões e famalicenses. O último destes jogos, no sábado, ficou marcado por um golo polémico que foi anulado a Coates, em tempo de compensação.