O Benfica vai apresentar uma participação disciplinar contra o árbitro Gustavo Correia e contra um dos delegados da Liga junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, apurou o Maisfutebol, confirmando uma informação avançada pela imprensa nacional.

Em causa está o relatório elaborado após o empate entre Benfica e Famalicão, referente à 32.ª jornada da Liga, documento que esteve na base dos processos disciplinares instaurados a elementos da estrutura encarnada.

Os responsáveis benfiquistas contestam, em particular, a descrição feita por Gustavo Correia relativamente ao comportamento de Mário Branco. O diretor das águias foi suspenso por 20 dias após o árbitro ter relatado alegados insultos dirigidos à equipa de arbitragem.

Segundo o Benfica, a parte do relatório que refere que Mário Branco teve de ser impedido pelas forças de segurança de se aproximar da equipa de arbitragem não corresponde ao que efetivamente aconteceu.

Durante o processo de instrução, os encarnados solicitaram as imagens do túnel de acesso aos balneários, entendendo que essas gravações demonstram que não existiu qualquer tentativa de aproximação intimidatória.

Recorde-se que, na sequência do mesmo encontro, também Rui Costa foi castigado com uma suspensão de 25 dias e uma multa de 4.210 euros.