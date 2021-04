Portimonense e Benfica, que se defrontaram na quinta-feira em Portimão, foram multados pelo Conselho de Disciplina da Federação pelo mesmo motivo: a inconformidade das… meias dos guarda-redes.

«Apesar de terem sido alertados, em sede de reunião preparatória, para a necessidade de os jogadores se apresentarem com os equipamentos em conformidade, os guarda-redes titulares de ambas as sociedades desportivas apresentaram-se no túnel de acesso ao relvado com as meias cortadas e meias interiores de cores diferentes do estipulado. Instados a retificar tal desconformidade pela equipa de arbitragem, ambos informaram não ter equipamento para o fazer, nem fita para sobrepor», lê-se no mapa de castigos divulgado nesta sexta-feira.

Ambos os clubes são reincidentes nesta situação, que levou ao atraso no início da partida, conforme se lê na mesma nota, sendo que os algarvios foram condenados a pagar 204 euros, enquanto as águias foram multadas em 510 euros.