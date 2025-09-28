O empate do Benfica frente ao Rio Ave (1-1), em jogo em atraso da primeira jornada da Liga, continua a ter repercussões fora das quatro linhas. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD) aplicou às águias multas que, no total, ascendem a 17.134 euros.

A fatia mais pesada da sanção – 16.879 euros – deve-se ao comportamento do público nas bancadas do Estádio da Luz. Entre as infrações apontadas estão a utilização de engenhos pirotécnicos, com destaque para 60 a 64 tochas e 11 flashlights, o que resultou numa multa de 9.560 euros.

Houve ainda uma coima de 6.375 euros pela entrada de materiais não autorizados, incluindo pirotecnia e tarjas com dimensões fora do permitido. Entre elas, duas com inscrições alusivas a adeptos benfiquistas: «Gullit, Tino e Rita» e «Sempre presentes».

A estes valores juntam-se 944 euros devido a cânticos insultuosos como dirigidos ao guarda-redes do Rio Ave, Cezary Miszta, em vários momentos da partida.

O CD multou ainda o Benfica em 153 euros pelo quinto amarelo de Enzo Barrenechea (que lhe valeu um jogo de suspensão, já cumprido contra o Gil Vicente) e em 51 euros cada pelas primeiras advertências de Samuel Dahl e Franjo Ivanovic.

Do lado vilacondense, o impacto foi bem menor: o Rio Ave terá de pagar 29 euros pelo cartão amarelo mostrado a Clayton Silva e 43 euros pelas admoestações de Miszta e Jakub Brabec.

No mesmo documento divulgado pelo CD é ainda referido que o organismo «aguarda esclarecimento» dos duelos entre o Famalicão e o Sporting da quinta jornada (1-2), bem como do jogo da quinta jornada da II Liga que opôs Marítimo e Vizela (1-1).