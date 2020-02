O Benfica foi punido em 20.400 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF), pela resposta oficial a uma mensagem publicada pelo diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, na rede social Twitter, como crítica a um lance no jogo Benfica-Desportivo das Aves.

«Falsear o campeonato» foi a nota emitida pelo clube encarnado a 11 de janeiro, na sequência da publicação de Francisco J. Marques.

De acordo com a deliberação do CD da FPF, foi arquivado «parcialmente» o processo disciplinar, quanto à arguida FC Porto SAD.

Numa outra decisão anunciada esta tarde, Francisco J. Marques foi condenado a uma pena de três meses de suspensão e a uma multa de 7.650 euros.

Decidido ficou também o caso do túnel do Jamor, no Belenenses-FC Porto, arquivado.

