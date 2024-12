O Benfica foi condenado pelo Conselho de Disciplina da FPF ao pagamento de uma multa de 1.910 euros, por uso de engenhos pirotécnicos na visita ao Nacional, a 19 de dezembro.



O Nacional foi multado em 408 euros, precisamente por ter permitido a entrada e permanência daquele artefacto, enquanto clube organizador.

Nuno Santos, treinador de guarda-redes do Benfica, foi expulso aos 45+1m e vê confirmado um jogo de suspensão.

Segundo o relatório do árbitro Gustavo Correia, o elemento da equipa técnica das águias «saiu deliberadamente do banco suplementar para protestar com um elemento da equipa de arbitragem, dizendo 'O lançamento é lá trás c...!'».



Nuno Santos já cumpriu o castigo diante do Estoril, na última segunda-feira. Recebe ainda uma multa de 1.530 euros.