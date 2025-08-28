João Pereira, do Casa Pia, foi alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol nesta quinta-feira, tal como o próprio clube.

Em causa, apurou o Maisfutebol, estão indicações dadas aos jogadores dos gansos pelo técnico durante o AVS-Casa Pia, da segunda jornada da Liga portuguesa. Como tal, houve uma utilização irregular do treinador.

João Pereira é conhecido como técnico do Casa Pia mas, na verdade, está inscrito na Liga Portugal como treinador-adjunto da equipa, com Alexandre Santana como treinador principal. O processo vai averiguar se a atuação de João Pereira incorreu, de facto, em alguma infração.

O Casa Pia venceu o AVS por 2-0, com golos de Osundina e Duplexe Tchamba.