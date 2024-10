Foi divulgado o mapa de castigos relativo à sétima jornada da Liga, nesta quinta-feira. Mas há uma exceção. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao Benfica, relativamente ao jogo da sexta jornada da Liga, no Bessa, diante do Boavista. Não foram especificados os motivos.



Além disso, foi aplicada ao Benfica uma multa de 8.925 euros devido ao comportamento incorreto do público que voltou a utilizar engenhos explosivos e pirótecnicos (seis flashlights, cinco petardos, dois potes de fumo e uma tocha incandescente) diante do Gil Vicente, na sétima jornada, no Estádio da Luz.

Também o Sporting foi multado em mais de 13 mil euros por incidentes ocorridos na deslocação ao Estoril. O Sporting Braga paga mais de 8 mil euros em multas, por razões semelhantes, na receção ao Rio Ave.