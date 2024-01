Já são conhecidos os castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol nos jogos da 17.ª jornada da Liga. A multa mais pesada foi averbada ao Benfica, sobretudo pelo «comportamento incorreto do público» durante a receção ao Rio Ave

Pelo reincidente uso de pirotecnia e engenhos explosivos – nomeadamente petardos, flashlights, um pote de fumo e uma tocha incandescente – os encarnados foram punidos em 8925 euros. Além disso, o atraso no regresso do intervalo valeu outra multa, de 1734 euros. Ou seja, no total, esta jornada subtraiu, pelo menos, 10.659 euros do cofre das águias.

Entretanto, no Dragão, FC Porto e Sp. Braga foram multados por motivos distintos. Ora, os azuis e brancos foram sancionados em 1275 euros por um tarja, de um metro, na qual se lia: «Todos juntos pelo Braga».

De acordo com o Conselho de Disciplina, tal objeto, «com dimensões superiores à legalmente permitida», não foi autorizado na arquibancada nascente do Estádio do Dragão, onde está a claque Super Dragões.

Além disso, o FC Porto foi sancionado em 4460 euros pelo uso de pirotecnia na bancada sul, norte e na arquibancada nascente. Por fim, o cântico «o Braga é m****», entoado para lá do minuto 90 na bancada sul, valeu uma multa de 510 euros. No total, os dragões encaixaram um castigo de 6245 euros.

No mesmo encontro, mas entre as hostes bracarenses, os «guerreiros do Minho» foram punidos em 5230 euros, face ao atraso no regresso para a segunda parte, assim como pelo uso de pirotecnia por parte dos adeptos.

Castigos no Desp. Chaves-Sporting e no dérbi do Algarve

Para lá do Marão, o Sporting foi sancionado pela demora ao intervalo e pelo uso de pirotecnia, numa multa que ascendeu aos 4618 euros. Quanto ao Desp. Chaves, insultos à Liga, pirotecnia e igual atraso para a segunda parte valeram um castigo de 1541 euros.

Importa esclarecer que estas multas são agravadas pelo total de infrações e pela reincidência dos clubes nas ações à margem dos deveres inscritos no Regulamento das Competições organizadas pela Liga.

Por fim, Portimonense e Farense foram sancionados pelo uso de pirotecnia e engenhos explosivos durante o dérbi.

Os adeptos de Portimão incorreram em 13 infrações, entre o uso de potes de fumo, petardos e flashlights. Por isso, a multa ascendeu aos 2295 euros. Quanto ao Farense, os visitantes registaram nove infrações, pelo que a multa foi ligeiramente menor, de 1785 euros.