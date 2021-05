O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol abriu dois processos de inquérito ao Sporting por causa dos adeptos.

O primeiro processo é referente ao jogo dos leões ante o Famalicão. Antes do encontro, um grupo de cerca de 40 adeptos aguardou a chegada do autocarro da equipa leonina junto ao estádio de Alvalade, tendo lançado petardos e tochas.



Por sua vez, o segundo processo está relacionado com a invasão da garagem do recinto verde e branco na receção ao Nacional, o que obrigou à intervenção das forças de segurança. Ainda assim, um pequeno grupo conseguiu entrar na garagem e assistiu ao jogo junto aos portões de acesso ao relvado. Mais tarde, a polícia acabou por expulsá-los desse local.