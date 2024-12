O Conselho de Disciplina da FPF divulgou nesta sexta-feira o mapa de castigos relativo à 16.ª jornada da Liga portuguesa. No que concerne ao Gil Vicente-Sporting (0-0), o último jogo de João Pereira no banco, o Sporting foi multado em cerca de 3 mil euros.

Para além da multa devido à utilização de pirotecnia, no valor de 1.910 euros, o arremesso de isqueiros e garrafas para dentro das quatro linhas em Barcelos, bem como um cântico contra João Pereira, conduziram a uma penalização de 1.124 euros.

«Ao minuto 81, com o jogo interrompido, foi lançada para o terreno de jogo uma garrafa de água de plástico cheia e vários isqueiros, pelos adeptos identificados com adereços do Sporting, não tendo acertado em ninguém, nem causado qualquer dano», pode ler-se no comunicado.

Já o cântico continha um insulto ao treinador do Sporting: «Oh João Pereira, vai para o c******», no final da partida, diz ainda o comunicado. O Gil Vicente recebeu uma multa de 700 euros por uso de engenhos pirotécnicos.