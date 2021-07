O Conselho de Disciplina decidiu aplicar uma suspensão de 38 dias ao diretor de comunicação do Sporting.

Em causa estão mensagens publicadas por Miguel Braga na rede social twitter, assim como declarações num programa da Sporting TV, que foram enquadradas no artigo que pune «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa».

Para além da suspensão, Miguel Braga terá ainda de pagar uma multa de 6.380 euros.

Também a SAD do Sporting foi punida com uma multa, neste processo, no caso de 20.910 euros.