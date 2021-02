Sérgio Conceição foi novamente multado por não usar braçadeira (ou credencial) no banco de suplentes, neste caso na vitória do FC Porto sobre o Rio Ave.

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina indica uma multa de 383 euros para o técnico dos «dragões», precisamente por falta de identificação, «apesar da devida solicitação» por parte dos delegados da Liga junto do delegado do FC Porto.