O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina em quase quatro mil e 500 euros devido ao comportamento dos adeptos no jogo com o Gil Vicente, da 22.ª jornada da Liga.

Segundo o relatório do delegado do jogo, foram deflagrados 15 engenhos piroctécnicos no decorrer da partida nas bancadas afetas ao clube da Luz.

Já o Gil Vicente foi multado em mil e 20 euros pela «entrada e permanência de 15 materiais piroctécnicos no recinto desportivo», de acordo com o que consta no relatório.

Refira-se ainda que foi aberto um processo de inquérito a este jogo, isto devido à entrada de bandeiras gigantes nas bancadas.

Nota ainda para o Boavista, que foi multado em quatro mil e 700 euros devido ao uso de engenhos piroctécnicos e insultos proferidos pelos adeptos na receção ao Belenenses.