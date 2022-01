Hugo Viana foi suspenso por 30 dias por «lesão da honra e da reputação e denúncia caloniosa» e multado em 6.375 euros, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



«Agora é que dão cartão ao guarda-redes? Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha!», disse o dirigente dos leões que contestou a expulsão no túnel de acesso aos balneários. «Diz-me porque é que me expulsaste. Não tens coragem! Não tens coragem!», acrescentou, de acordo com o mapa de castigos.



Além disso, o CD da FPF decidiu ainda instaurar um processo disciplinar ao Sporting na sequência do incidente a envolver Ricardo Horta. O capitão do Sp. Braga foi atingido por uma garrafa de água arremessada das bancadas quando festejava o triunfo da sua equipa em Alvalade.



Por sua vez, o órgão federativo confirmou o jogo de suspensão a Matheus Uribe pela expulsão frente ao Famalicão. Quer isto dizer que o médio colombiano vai falhar a receção ao Marítimo, na qual já não seria opção, uma vez que estará ao serviço da seleção colombiana para as partidas frente a Peru e Argentina.



O jogador do FC Porto continua, por isso, assim a um amarelo dos cinco que obriga também a jogo automático de suspensão.



Coates (Sporting), Steven Vitória (Moreirense), Pepê (Famalicão), Tagueu (Marítimo), Chima Akas (Belenenses), Maracás (P. Ferreira), Fali Candé (Portimonense), Lucas Fernandes (Portimonense), Pedrão (Portimonense), Gamboa (Estoril), João Pedro (Tondela) e Samu (Vizela) foram suspensos por um jogo.



O Boavista viu também confirmada a sanção de um jogo à porta fechada assim como uma multa no valor de cerca de dois mil euros por infrações no sistema de videovigilância. O recurso apresentado pelos axadrezados foi julgado como improcedente, embora estes ainda possam recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).