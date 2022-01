O Vizela-Sporting resultou em mais de 16 mil euros em multas aplicadas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



Os leões são quem terá de pagar a maior fatia do bolo: 15.940 euros. Os campeões nacionais foram punidos em 5.740 euros por terem sido deflagrados 16 engenhos pirotécnicos, entre potes de fumo, petardos e very-lights. A este valor juntam-se mais 10.200 euros pelo arremesso de «dois artefactos pirotécnicos» junto à linha lateral do relvado depois de o árbitro ter terminado o encontro.



Por sua vez, os minhotos têm de pagar 225 euros pelo comportamento de um elemento que invadiu o terreno de jogo sem ter autorização para tal e 1.275 pelo comportamento dos adeptos.



Além disso, o mapa de castigos refere ainda que o Conselho de Disciplina instaurou um processo disciplinar a Adélio Cândido, adjunto de Amorim, além de o ter multado em 230 euros por ter entrado em campo sem constar na ficha de jogo. Também Emanuel Ferro viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar.



O órgão federativo decidiu ainda abrir um processo de inquérito ao Vizela-Sporting.



Por sua vez, o FC Porto foi multado em mais de quatro mil euros na sequência do jogo do último domingo com o Belenenses.



Os dragões têm de pagar 1.938 euros por um «atraso de dois minutos» no início da partida aos quais se acrescentam 1910 euros, referente à utilização de engenhos pirotécnicos, e outra de 510 euros, alusiva a cânticos ofensivos dirigidos ao guarda-redes adversário Luiz Felipe.



Por último, no mapa de castigos do Conselho de Disciplina há uma referência a um incidente no Benfica-Moreirense que aguarda esclarecimento por parte das águias.