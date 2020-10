O Conselho de Disciplina da Federação resolveu abrir um processo de inquérito à venda de bilhetes para o Santa Clara-Sporting, do último sábado. Em causa, refira-se, está o facto dos delegados da Liga terem detetado agumas irregularidades no processo de venda dos ingressos, o que foi relatado no respetivo relatório.

Ora nesse sentido, o Conselho de Disciplina decidiu avançar para um processo de inquérito.

Recorde-se que inicialmente a venda de bilhetes estava apenas destinada a sócios do Santa Clara, até porque só haveria mil ingressos disponíveis, mas a verdade é que cerca de vinte adeptos do Sporting também adquiriram uma entrada para o jogo, o que obrigou a organização do jogo até a mudar alguns adeptos do Santa Clara de bancada.