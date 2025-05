As decisões na Liga portuguesa estão cada vez mais próximas e a 32.ª e antepenúltima jornada é importante e decisiva, desde a corrida ao título à permanência direta, passando ainda pelo pódio, pelos lugares europeus e pelo lugar de play-off para não descer.

Nesta ronda, ainda não há campeão e os terceiro, quarto e quinto lugares (europeus) ainda não ficam decididos. Mas há cinco equipas que podem carimbar a permanência e pode também haver já um (ou os dois) despromovidos à II Liga. Caso a caso, vamos às contas.

32.ª Jornada:

FC Porto-Moreirense (6.ª feira, 20h15)

Nacional-V. Guimarães (sábado, 15h30)

Farense-Famalicão (sábado, 15h30)

Sp. Braga-Santa Clara (sábado, 18h00)

Estoril-Benfica (sábado, 20h30)

Rio Ave-Estrela (domingo, 15h30)

Arouca-Casa Pia (domingo, 18h00)

Sporting-Gil Vicente (domingo, 20h30)

AVS-Boavista (2.ª feira, 20h15)

5.º lugar: quatro equipas matematicamente dentro (mas a luta parece cada vez mais a dois)

5.º: V. Guimarães, 51 pontos

6.º: Santa Clara, 50

7.º: Famalicão, 44

8.º: Estoril, 42

O Casa Pia ficou matematicamente afastado do quinto lugar ao perder com o Estoril e, à partida para esta jornada, são quatro as equipas ainda com hipóteses matemáticas de chegar ao lugar que dá acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. No entanto, a disputa, na realidade, parece cada vez mais a dois, entre V. Guimarães e Santa Clara. E, na 32.ª jornada, Famalicão e Estoril podem ficar afastados dessa hipótese. Desde logo, se não ganharem, independentemente do que façam Vitória e Santa Clara. Mas também ficam afastados se ganharem. No caso do Famalicão, se o Vitória também ganhar (se o Santa Clara ganhar e o Vitória não, o Famalicão ainda mantém hipóteses, pois vai aos Açores na 33.ª jornada). No caso do Estoril, fica desde logo afastado se o Santa Clara pontuar, mesmo que o Vitória perca (tal já só possibilitaria uma igualdade a 51 pontos e o Estoril nunca seria a melhor equipa num desempate a mais de duas equipas com Vitória, Santa Clara e até Famalicão).

Manutenção: cinco equipas podem garantir esta jornada

11.º: Rio Ave, 33 pontos

12.º: Arouca, 33

13.º: Nacional, 33

14.º: Gil Vicente, 32

15.º: Estrela, 29

16.º: AVS, 24

17.º: Boavista, 21

18.º: Farense, 21

Depois de o Moreirense ter garantido a manutenção na ronda 31, há ainda sete equipas na luta pela salvação na Liga. Para uns, o objetivo está praticamente concluído e é uma questão de tempo e de matemática. Para outros, a missão está bem mais difícil.

Na 32.ª jornada, Rio Ave, Arouca, Nacional e Gil Vicente garantem em definitivo a permanência na Liga, desde logo, com a vitória. E o Estrela também pode garantir com uma vitória, mas não depende só de si. Aqui, há a ressalvar de antemão um aspeto determinante nestas contas: é que, apesar de Rio Ave, Arouca e Nacional terem 33 pontos, mais nove do que o AVS (que ocupa o lugar de play-off, com 24 pontos), há, para cada um, um ou mais cenários distintos de possível igualdade no confronto direto a 33 pontos entre duas ou mais equipas em que poderiam não levar a melhor. O caso do Arouca é, porventura, o mais curioso e mera formalidade: caso houvesse uma igualdade pontual a 33 com AVS e Rio Ave, as três equipas estão empatadas em tudo: cinco pontos cada uma e 3-3 em golos. Nesse cenário, desempataria o saldo de golos total e aí o Arouca, quase com toda a certeza (salvo goleadas improváveis do AVS) nunca seria o pior: tem nesta altura 17 negativos, para 18 do Rio Ave e… 32 do AVS.

Por isso, há vários outros cenários de manutenção para estas equipas na 32.ª jornada. Clube a clube, vamos a eles.

Rio Ave, Arouca e Nacional também garantem a manutenção:

- Se empatarem;

- Se perderem e o AVS não ganhar.

Gil Vicente também garante a manutenção:

- Se empatar, mesmo que o AVS ganhe, independentemente do resultado do Estrela. Continuaria, neste cenário, a ser possível uma igualdade só entre Gil Vicente e AVS a 33 pontos, ou entre Gil, AVS e Estrela, mas os gilistas têm vantagem no confronto direto só com os avenses e também nunca seriam a pior equipa num eventual desempate a três: ante Estrela e AVS, o Gil somou sete pontos, o AVS tem apenas quatro ante os dois rivais e o Estrela apenas dois pontos, sendo que ainda há um Estrela-AVS.

Estrela garante a manutenção:

- Se e só se vencer e o AVS não vencer (o empate nunca chega, mesmo que o AVS perca, pois ainda há o Estrela-AVS na jornada seguinte, que pode mexer com os confrontos diretos).

Descidas diretas: pode ficar tudo decidido, mas só num cenário

16.º: AVS, 24 pontos

17.º: Boavista, 21

18.º: Farense, 21

A 32.ª jornada é vital para AVS, Boavista e Farense na luta pela permanência, numa ronda em que pode acabar tudo decidido quanto às duas equipas que descem. Mas tal só acontece num só cenário. Numa ronda que tem precisamente um AVS-Boavista, os axadrezados e o Farense podem ser despromovidos caso os avenses vençam o Boavista e o Farense perca na receção ao Famalicão. Tal levaria o AVS a fazer 27 pontos (e também a manter vivas as hipóteses de permanência direta) e Boavista e Farense continuariam com 21.

Neste cenário, é certo que Boavista e Farense ainda poderiam fazer 27 pontos até ao fim e igualar o AVS, mas os avenses levariam sempre vantagem nos duelos diretos. Num desempate a três, AVS e Boavista tem atualmente cinco pontos cada (com 1-0 em golos para o AVS e 2-1 para o Boavista) e o Farense dois pontos (e 1-3 em golos). Se o AVS vencesse o Boavista, faria oito pontos neste minicampeonato a três e confirmaria também, de forma isolada, vantagem direta para o Boavista (com quem empatou 0-0 no Bessa), sendo que também tem sobre o Farense, com quem empatou 0-0 nas Aves e venceu 1-0 em Faro.

Também pode, porém, só haver a despromoção do Boavista nesta jornada em caso de derrota. O Farense, pontuando ante o Famalicão, continua a ter hipóteses de chegar ao play-off.