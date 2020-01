O Marítimo aprovou esta sexta-feira em Assembleia Geral (AG) ordinária, com 58 votos a favor e cinco abstenções, as contas da temporada 2018/19, na qual apresentou um lucro de 2,09 milhões de euros.

«Esse resultado tem um MEP (Método de Equivalência Patrimonial), que, no fundo, são os resultados da SAD, que sobem ao Marítimo de 1,62 milhões de euros e, sem o MEP, o Marítimo apresentaria um resultado de 463 mil euros», revelou o presidente da AG, Luís Miguel Sousa, no final de uma assembleia com «vitalidade e intervenção» e sem contestação.

Luís Miguel Sousa considera que o resultado vai ao encontro do «esforço» que o clube, um «símbolo da Madeira» tem feito, destacando as 25 modalidades que envolvem cerca de três mil atletas, uma escola cheia, que «não consegue responder à procura existente», uma fundação e mais de cem funcionários e colaboradores.

«O Marítimo tem 98 milhões de euros de ativo e tem 57 milhões de euros de capitais próprios. Um clube que está perfeitamente equilibrado. A SAD emprestou ao Club Sport Marítimo 14 milhões de euros, que estão por pagar, para as necessidades que o Marítimo teve no Estádio, nos Barreiros», adiantou.

Numa AG com 63 sócios presentes, foram aprovados por unanimidade e aclamação três «leões de ouro», dois «leões de prata» e quatro «sócios de mérito».

«Os sócios participam, são ativos na defesa dos interesses do Marítimo, são ativos na importância que o Marítimo tem na comunidade em que está inserido e na responsabilidade que tem enquanto clube formador», acrescentou Luís Miguel Sousa.