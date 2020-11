O Famalicão anunciou esta quinta-feira um acordo para renovar com Riccieli até ao final da temporada 2024/25.

O defesa brasileiro, de 22 anos, chegou ao Famalicão na época passada e foi uma das revelações da equipa comandada por João Pedro Sousa, somando 31 jogos e marcando um golo. Este ano somou mais seis jogos e marcou mais um golo e foi promovido ao grupo de capitães.

«Estamos muito felizes por termos renovado contrato com mais um dos nossos capitães. O Riccieli é um jogador a quem reconhecemos muita qualidade, capacidade de trabalho e um assinalável espírito competitivo», destacou Miguel Ribeiro, presidente do Famalicão, em declarações à plataforma do clube.

«Estou muito agradecido pela confiança demonstrada pelo Famalicão. Sei que esta renovação é fruto do meu trabalho e estou muito grato por ter visto reconhecido o meu esforço», comentou Riccieli.