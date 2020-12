O Sporting confirmou esta terça-feira a assinatura de um novo contrato com Nuno Mendes, válido até 2025, como o Maisfutebol já tinha anunciado no passado sábado. O lateral de 28 anos, que já tinha renovado em junho, assinou agora um novo vínculo com uma melhoria salarial e fica «blindado» com uma cláusula de 70 milhões de euros.

O lateral já tinha renovado o vínculo com o clube em junho passado, quando fez 18 anos, tendo, na altura, ficado com uma cláusula de 45 milhões de euros mas, entretanto, o valor de mercado do jovem defesa subiu a pique, desde que conquistou a titularidade no arranque da temporada.

«Estou muito feliz. É um sentimento único poder renovar com o Sporting. Estou sempre disponível para ajudar o clube, que é o que pretendo fazer. Sou um jogador trabalhador, que dá tudo pela equipa. É isso que podem esperar sempre de mim porque vou dar o máximo por este clube», destacou o jogador às plataformas de comunicação do Sporting.

Nuno Mendes chegou ao Sporting com apenas nove anos, na temporada de 2011/12, e, apesar de ainda ter idade de júnior, já é uma aposta firme do treinador Ruben Amorim que o lançou na equipa principal em junho. «Sempre foi um sonho. Agora que estou aqui, tenho de fazer o melhor possível para continuar a jogar com estes jogadores e ajudar o clube ao máximo. Há que continuar porque não fica por aqui», destacou.

A finalizar, Nuno Mendes deixou uma mensagem dirigida aos adeptos. «Prometo muito trabalho da equipa e também da minha parte. (...) Sou um jogador que dá tudo dentro de campo e os Sportinguistas podem esperar isso de mim em todos os jogos e treinos», destacou ainda.