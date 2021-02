Nuno Mendes juntou-se a João Mário e Luís Neto no lote dos jogadores indisponíveis para a visita do Sporting a casa do Marítimo, em jogo da 17.ª jornada da Liga.

O lateral-esquerdo leonino apresentou sinais de fadiga após o dérbi com o Benfica e Ruben Amorim optou por poupá-lo.

Há assim três mudanças certas no onze que o Sporting vai apresentar no duelo desta sexta-feira e no qual o líder da Liga poderá estrear João Pereira e Paulinho.

Os dois fazem parte de uma lista de 21 jogadores que seguiram para a Madeira:

Guarda-redes: Adán, André Paulo e Luís Maximiano;

Defesas: Antunes, Coates, Eduardo Quaresma, Feddal, Gonçalo Inácio, João Pereira e Pedro Porro;

Médios: Bruno Paz, Daniel Bragança, João Palhinha e Matheus Nunes;

Avançados: Joelson, Jovane, Nuno Santos, Paulinho, Pedro Gonçalves, Tabata e Tiago Tomás.