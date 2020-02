O treinador do Benfica, Bruno Lage, convocou 19 jogadores para o jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que dita a visita dos encarnados a Barcelos, para jogar ante o Gil Vicente, a partir das 19h30 desta segunda-feira.

Ausentes continuam André Almeida, Gabriel e Jardel. O lateral-direito português recupera de uma lesão traumática no tornozelo direito, Gabriel de uma patologia ocular e Jardel de uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito.

Em relação à convocatória de 20 jogadores para o duelo da Liga Europa, ante o Shakhtar Donetsk, Bruno Lage tira Mila Svilar e David Tavares, fazendo regressar Julian Weigl.

Lista de convocados

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;

Defesas: Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo e Nuno Tavares;

Médios: Samaris, Taarabt, Pizzi, Chiquinho, Julian Weigl, Florentino, Cervi e Rafa;

Avançados: Seferovic, Vinícius, Jota e Dyego Sousa.

Artigo atualizado às 19h51