O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, convocou os jovens Fabiano, Leandro Sanca e Samuel Costa para o embate ante o Desportivo das Aves, relativo à 30.ª jornada da I Liga. No caso dos primeiros dois é a estreia nos eleitos da equipa principal, no primeiro jogo do novo técnico dos bracarenses.

Fabiano, lateral-direito brasileiro de 20 anos, alinhou toda a época na equipa B, no Campeonato de Portugal, pela qual fez 21 jogos e um golo. Em 2018/2019, tinha alinhado nos juniores e nos sub-23. Já Sanca, extremo português também de 20 anos, fez dois jogos pela equipa B e atuou principalmente pelos sub-23, com 27 jogos e cinco golos esta temporada. Samuel Costa, médio de 19 anos, já tinha sido chamado esta época, mas ainda não se estreou.

Já sem Wilson Eduardo e Wallace, que terminaram a ligação aos bracarenses sem prorrogação até ao final do campeonato, Artur Jorge também não pode contar com os castigados Ricardo Esgaio, Fransérgio e Rolando, além de Sequeira e Tormena, ambos lesionados.

O Sp. Braga-Desp. Aves joga-se a partir das 21h30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga.